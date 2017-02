Was am Mittwoch in Krefeld wichtig wird

Die Initiative „Krefelder Fairkehr" von Stadt, Polizei und Verkehrswacht setzt sich intensiv für die Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder ein. Mittwoch präsentieren die Verantwortlichen die Verkehrsunfallbilanz mit Beteiligung von Kindern für 2016. Zudem sollen Problembereiche auf Krefelds Straßen angesprochen werden. Die Stadt stellt am Mittwoch im Rathaus die Inhalte ihres Konzepts zum Förderprogramm „Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen vor. In Aussicht steht für Krefeld ein Fördervolumen von insgesamt mehr als 30 Millionen Euro. Die Politik soll das Konzept in den Fachausschüssen und im Rat voraussichtlich im März verabschieden.