Ratssitzung: Feuerwache, Mietspiegel und Kita-Beiträge

Am Montagabend stimmt der Rat über verschiedene Themen ab.

Wuppertal. Einkaufen am Sonntag wird in diesem Jahr in Wuppertal voraussichtlich zumindest bei drei Gelegenheiten möglich sein: bei der Veranstaltung Barmen live (28. Mai), zum Elberfelder Cocktail (9. Juli) und beim Weihnachtsmarkt in Ronsdorf (10. Dezember). Entsprechende Verordnungen sollen die Stadtverordneten in der heutigen Ratssitzung beschließen, die Gewerkschaft Verdi ist einverstanden. Zahlreiche weitere Themen stehen auf der Tagesordnung.

Zur Kenntnis nehmen wird der Rat den neuen qualifizierten Mietspiegel für die Stadt. Ein externes Institut hat die Daten nach wissenschaftlichen Grundsätzen zusammengetragen, Mieter- und Eigentümerverbände haben sich auf eine Zusammenfassung geeinigt und den Mietspiegel anerkannt (die WZ berichtete). Seit dem 22. Dezember ist er rechtswirksam, seine Gültigkeit endet am 22. Dezember 2018. Er soll am 1. März veröffentlicht werden.

Beschließen soll der Rat die Eckpunkte für ein neues umfassendes Stadtentwicklungskonzept 2030 (STEK), das bestehende Einzelplanungen zusammenführt. Ein externes Büro soll es mit der Verwaltung entwickeln, dabei auch die Bürger einbeziehen. Das fertige Konzept soll in eineinhalb Jahren beschlossen werden. Die Kosten von 180 000 Euro netto sind aber im Haushaltsplan 2016/2017 nicht veranschlagt, so dass die Mittel nur bei ausreichender Deckung bereitgestellt werden können.

FDP will Namesänderung des Verwaltungshauses Elberfeld

Zu diversen Bauprojekten sollen die Ratsmitglieder ihren Segen geben, unter anderem für den gemeinsamen Neubau für Grund- und Gesamtschule an der Kruppstraße, den Bau des deutsch-französischen Kindergartens an der Jägerhofstraße, die Sanierung der Grundschule Nathrather Straße und die Erweiterung der Hauptfeuerwache.

Beschließen soll der Rat die weiteren Arbeiten für das Raum- und Gebäudenutzungskonzept der Stadt bis 2030, dessen Ziel ein Bürgerzentrum in einem Neubau am Heubruch ist. Und die kurzfristige Optimierung des Meldeamts am Steinweg durch mehr Serviceplätze, längere Öffnungszeiten und Umbauten.

Thema wird auch noch einmal das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Barmen sein, das die Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort vorsieht, dafür aber ihre Einstufung als Mittelzentrum hinter der Elberfelder City festschreibt.

Die Zustimmung des Rats ist zudem gefragt zum weiteren Ausbau des Offenen Ganztags, der mit einer Erhöhung der Elternbeiträge einhergehen wird, sowie zur Übernahme der Trägeranteile für Kitas anderer Träger durch die Stadt - was eine Ersparnis für die Stadt bedeutet. Und zum Vorschlag der FDP, das Verwaltungshaus Elberfeld in „Historisches Rathaus Elberfeld“ umzubenennen.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1. Die Sitzung ist öffentlich und wird live über das Rats-TV im Internet übertragen (www.wuppertal.de/rats-tv). Die komplette Tagesordnung steht unter

wuppertal.de/ris