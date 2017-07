Der Wahlkampf für Berlin nimmt langsam Fahrt auf. Der Wuppertaler FDP-Politiker setzt auch auf die Hilfe des ältesten Kandidaten der Liberalen in ganz Deutschland: Hermann Otto Solms.

Wuppertal. Aufgeräumt, optimistisch, ja, richtiggehend euphorisch fiebert Manfred Todtenhausen (66) in diesen Tagen dem womöglich wichtigsten Tag seiner politischen Karriere entgegen. Am 24. September könnte Todtenhausen nach vier Jahren Abstinenz in den Deutschen Bundestag zurückkehren, dem er 2012 und 2013 als Nachrücker angehörte. „Wenn wir ein zweistelliges Ergebnis bekommen, dann kann es klappen“, sagt er. Besonders übermütig wirkt der selbstständige Elektromeister dabei nicht. Die schlechten Zeiten der FDP sind vorbei.

„Meine Aufgabe ist es, die Strategie zu entwickeln, wie wir den Neuanfang der FDP organisieren.“

Hermann Otto Solms

Außerdem ist Todtenhausen mit einem alten Fahrensmann der Liberalen unterwegs. Hermann Otto Solms hat alle Höhen und Tiefen seiner Partei in den vergangenen Jahrzehnten erlebt. Dazu gehören die 18-Prozent-Sohlen Guido Westerwelles ebenso wie der Absturz unter die Fünf-Prozent-Marke und den damit verbundenen Auszug aus dem Bundestag. „Meine Aufgabe ist es, die Strategie zu entwickeln, wie wir den Neuanfang der FDP organisieren“, erklärt Solms.

Er ist mit seinen nun 76 Jahren der Älteste auf der Wahlliste der Liberalen in Deutschland. Aber müde ist er nicht. Ganz im Gegenteil. Solms ist in den sozialen Medien unterwegs. „Ich habe 5000 Freunde“, sagt er, wohl wissend, dass diese Freunde nicht unbedingt richtige Freunde sind. Aber sie sind offenbar interessiert an einem Liberalen, der die feinen Töne der politischen Klaviatur beherrscht. Solms war Vorsitzender der Bundestagsfraktion, als der Bundeskanzler Helmut Kohl hieß. Deshalb weiß er Erfolge einzuordnen, bewertet nicht über, dass die FDP im Aufwind ist, seit Christian Lindner das Ruder übernahm. Acht, neun Prozent sagen Demoskopen den Liberalen für die Bundestagswahl voraus. Für Todtenhausen wäre das noch ein bisschen zu wenig. Für Solms ist es eine Mahnung: Abwarten, abgerechnet wird zum Schluss.

Die neue FDP ist vorsichtig. Sie will das Image des Mehrheitsbeschaffers endlich und für immer loswerden. Deshalb halten Solms und Todtenhausen es auch für richtig, dass die Liberalen vor Wahlen keine Koalitionsaussagen mehr machen. Sie zögen im Zweifel die Oppositionsarbeit vor. „So haben wir es in Baden-Württemberg gemacht“, sagt Solms.

In anderen Bundesländern zeigt die FDP hingegen ihre ganze politische Flexibilität: In Rheinland-Pfalz koaliert sie mit SPD und Grünen. „Aber das geht nur, weil wir stärker sind als die Grünen“, erklärt Solms. In Schleswig-Holstein gibt es gar eine sogenannte Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen. Und all das nur, so Solms, wenn in der Zusammenarbeit genügend liberale Inhalte umgesetzt werden können. Das verspricht die Partei auch im Bündnis mit der CDU in Nordrhein-Westfalen.