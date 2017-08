Die US-Car- und Bike-Show im Grefrather Eisstadion zog Oldtimer-Fans magisch an.

Grefrath. Wenn die US-Cars und -Motorräder auf dem Gelände des Eissportzentrums vorfahren, wird nebenbei auch der amerikanische Lebensstil zelebriert, und zwar nostalgisch verbrämt. Als Frau ist man mit einem Petticoat mit Punkten immer korrekt gekleidet, der Mann trägt Koteletten und hat den Chrom an seinem Straßenkreuzer mit und ohne Heckflossen liebevoll auf Hochglanz gebracht. Die US-Car- und Bike-Show am Wochenende war wieder ein Publikumsmagnet, und das Wetter spielte mit.

Eine Wetter-App gab es noch nicht, als vor 47 Jahren der Oldsmobile Toronado von Thomas Gerth in Detroit vom Band lief. Der Technische Angestellte war mit seinem Prachtexemplar aus Aachen angereist. Wie man mit den wunderschön geformten 5,45 Metern in eine Parklücke kommt? „Man parkt nicht ein, man hält einfach an und erledigt seine Geschäfte“, sagte der stolze Besitzer, der als Model bei der 50er-Jahre-Modenschau mitmachte. Seinen erstaunlich gut erhaltenen Oldtimer nennt er liebevoll „Survivor“, einen Überlebenden.

Dem grauen Pick-up Dodge Dakota geht es wie so manchem Menschen: Er sieht älter aus, als er tatsächlich ist. Und er ist eine „graue Maus“. Trotzdem lenkte seine Besitzerin das Nutzfahrzeug auf den Roten Teppich, um das 28 Jahre alte Fahrzeug bewerten zu lassen. Miriam (44), die Fahrerin, sah mit ihrem roten Kopftuch aus wie eine fesche Farmerin, arbeitet aber in Viersen an Polizeibeamtin.

Es mangelte nicht an verrückten Typen wie diesem: Jerry Imbert aus Belgien stellte sich und sein Fahrzeug der Jury und den Zuschauern vor. Sein monumentaler Geländewagen Cadillac Escalade in Metallic-Weiß war mit allem ausgestattet, was einen Wagen der Polizei in Alaska auszeichnet, die Lichter blinkten in Blau, Rot und Gelb, Jerry hatte eine originalgetreue Uniform mit echten Polizeiabzeichen an. Eine Frage, die sich beim Anblick der zahlreich vertretenen US-Polizeifahrzeuge aufdrängte: Ob es in den USA auch Freaks gibt, die mit grün-weißen VW-Passat-Polizeiwagen rumfahren und dabei stolz wie Oskar sind?

In den US- Fahrzeugen ging ja schon in den 50er Jahren alles kinderleicht dank Servo-Unterstützung. Vor diesem Hintergrund blieb zunächst rätselhaft, warum viele Oldtimer-Freunde so einen respektablen Bizeps hatten. Andreas Kirsch, bekannt als „Der Wikinger“, animierte die Muskelmänner zu einem Wettbewerb: Unter anderem musste ein 2,3 Tonnen schwerer Truck mit Muskelkraft gezogen und der Reifen eines Hummer gedreht werden und das alles möglichst schnell. Zu gewinnen gab es unter anderem Holzfällerhemden und Jeans.

Cool war wohl das am meisten gebrauchte Wort. Wer nicht gerade bei der Deutschen Umwelthilfe ist, geriet sekündlich in Verzückung, dass 40 Jahre alte Fahrzeuge keinen Katalysator haben, störte niemanden. Der Ford Mustang war stark vertreten, als Oldtimer, als neuer und als ganz neuer Straßenkreuzer. Die Motorrad-Fraktion bestand fast ausschließlich aus Harley-Davidson-Fahrern, wobei der Individualisierung Bikes keine Grenzen gesetzt zu sein schienen. Was auffiel: Fahrer von besonders tollen Autos und Bikes ernteten aufrichtige Anerkennung, völlig neidfrei – auch das ist typisch amerikanisch.