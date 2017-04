Zu Fuß oder mit dem Rad kann die Apfelstadt auf besondere Art erkundet werden.

Tönisvorst. Seit 2010 gibt es in Tönisvorst die Apfelstadt-Schlemmer-Tour. Ganz im Sinne des Stadtmarketings, zu dem ja unter anderem auch eine Apfelkönigin gehört, können Besucher (aber natürlich auch Einheimische) die Stadt mittwochs bis sonntags wandernd oder radelnd erkunden.

Und auch das Schlemmen soll nicht zu kurz kommen – wobei der Apfel natürlich im Fokus steht. „Dabei kann man die paradiesische Frucht mit ihren wunderschönen Pausbäckchen in ihrer meisterlichen Rolle erleben: Auf bezaubernde Weise zubereitet, mal im salzigen, mal im süßen Kontext oder sogar in perlender Form als stadteigenen Apfel-Prosecco in einer Straußenwirtschaft“, wirbt die Stadt. Dabei dürfe man sich überraschen lassen – je nach Jahreszeit präsentiere sich der zubereitete Apfel in neuer Variation.“

Apropos Jahreszeit: Wie steht es jetzt, im launischen April, um die Tour-Nachfrage? Im Moment sei diese noch überschaubar, heißt es von der zuständigen Wirtschaftsförderung. Es gebe nur einzelne Anmeldungen. Aus Erfahrung wisse man aber, dass es bald, wenn die Rad-Saison wieder laufe, deutlich mehr werde.

Und so funktioniert die Tour: Start ist um 10 Uhr das Schlemmer-Frühstück im denkmalgeschützten Wasserturm: im „Café eigenwillig“. Die nächste Station liegt in Vorst: Im Kulturcafé Papperlapapp wird das Mittagessen serviert. Die letzte Station ist die Straußenwirtschaft von Obstbauer Rudolf Steves, wo es in einer Außenanlage Kaffee und Kuchen sowie den Prosecco gibt.

In den sechs bis sieben Stunden werden rund 15 Kilometer (zu Fuß) oder 27 Kilometer (Rad) zurückgelegt. Die Reservierung erfolgt bei der Stadt unter Tel. 02151/999107. Bezahlt wird an den einzelnen Stationen selbst. Das Gesamtpaket kostet ohne zusätzliche Getränke 27 Euro. Red

tourismus@toenisvorst.de