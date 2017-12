Solingen. Am frühen Sonntagmorgen verunglückte in Solingen ein 54-jähriger Langenfelder mit seinem Pkw schwer. Offensichtlich war der Mann alkoholisiert.

Nach Informationen der Polizei befuhr der Mann gegen 4.10 Uhr mit seinem Fiat die Bonner Straße von Ohligs kommend in Richtung Langenfeld. Im Ortsteil Wiescheid verlor er in Höhe der dortigen Aldi-Filiale die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW entstand Totalschaden. red