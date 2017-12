Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch der Schlemmerei und fettigen Genüsse. Nach den Feiertagen kneift deshalb oft der Hosenbund. Mit diesen zehn Tipps starten Weihnachtssünder wieder schlank ins neue Jahr.

Bonn/Oberhausen. Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch der Schlemmerei und fettigen Genüsse. Nach den Feiertagen kneift deshalb oft der Hosenbund. Mit diesen zehn Tipps starten Weihnachtssünder wieder schlank ins neue Jahr.

«Dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten», sagt Ernährungsexpertin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bonn. Sie gab schon 2011 im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur etliche Tipps, wie man die Extrapfunde nach den Feiertagen wieder los wird. Fitnessfachmann Jörn Giersberg aus Oberhausen empfahl im gleichen Interview zusätzlich Sport. Denn der lässt die Pfunde noch schneller purzeln. Die Tipps sind nach wie vor aktuell - deshalb fassen wir das Wichtigste hier nochmal für Sie zusammen:

1. Mahlzeiten zusammenlegen: An und nach den Feiertagen helfe es, Mahlzeiten zusammenzulegen, rät Antja Gahl. Statt Frühstück und Mittag lieber ausgiebig Brunchen. So lässt einen das Kuchenbuffet am Nachmittag kalt. Ein leichtes Abendessen rundet den Tag ab.

2. Süßigkeiten verschenken: Pro Tag sind etwa 200 Kilokalorien aus Süßigkeiten erlaubt. Das sind beispielsweise drei Dominosteine. Wer seiner Figur Gutes tun möchte, verschenkt die Weihnachtsleckereien am besten. Vor allem sollte man sich nie an Süßkram satt essen.

3. Eiweiß: Eiweißhaltige Lebensmittel machen länger satt. Auf den Tisch kommt deshalb besser Fisch als Fleisch. Wenn es Fleisch sein soll: Lieber fettarmes Huhn, Roastbeef oder Rinderlende als Ente und Schwein.

4. Gemüse und Obst: Gemüse versorgt den Körper mit vielen wichtigen Ballaststoffen. Obst sättigt mit wenigen Kalorien. Zu jeder Mahlzeit sollte daher viel Grünzeug auf dem Teller liegen. Eine leichte Alternative zum Tiramisu ist ein Obstsalat als Dessert.

5. Essen in Gesellschaft: Wer satt ist, sollte mit dem Essen aufhören, egal wie nett die Runde gerade ist. Antje Gahl rät, übereifrige Gastgeber freundlich in ihre Schranken zu weisen: «Bitte füll mir nicht so viel auf, sonst schaffe ich das Dessert nicht mehr.»

6. Diäten: Crash-Diäten sind tatsächlich eine Möglichkeit, Silvester wieder ins Cocktailkleid zu passen. Langfristig sind sie aber schlecht für den Körper. Der berüchtigte Jojo-Effekt ist dabei die größte Gefahr.

7. Ziele setzen: Ohne Ziele, keine Motivation, sagt Fitnessexperte Jörn Giersberg. Für Sporteinsteiger seien deshalb zwei Punkte wichtig: Was will ich erreichen und bis wann will ich am Ziel angekommen sein? «12 Wochen sind ein guter Zeitraum, um schon etwas zu bewirken.»