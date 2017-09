Washington D.C (dpa) - Kinder an der Schwelle zur Pubertät haben in den allermeisten Fällen schon ein sehr ausgeprägtes Rollenbild der Geschlechter - unabhängig davon, ob sie in armen oder reichen, liberalen oder konservativen Gesellschaften aufwachsen.

Das geht aus einer großen Untersuchung im «Journal of Adolescent Health» hervor. «Wir haben herausgefunden, dass Kinder schon in einem sehr jungen Alter sehr schnell den Mythos verinnerlichen, dass Mädchen verletzlich und Jungs stark und unabhängig sind», sagte Robert Blum, der Chef der Untersuchung. «Dieser Mythos wird von allen Seiten unaufhörlich bekräftigt, von Geschwistern, Mitschülern, Lehrern, Eltern, Erziehern, Verwandten, Geistlichen und Sporttrainern.»

Versuchen die Kinder sich aus diesen Rollen zu befreien, drohen vor allem Jungen negative Konsequenzen. Sie würden gemobbt, eingeschüchtert und sogar körperlich angegriffen.

Die Forscher warnen davor, dass die «Zwangsjacke der Geschlechterrollen» Gesundheitsrisiken für beide Geschlechter berge - besonders aber für die Mädchen. Die Forscher hatten unter anderem in 15 Ländern rund um den Globus insgesamt 450 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren und ihre Eltern befragt, darunter Belgien, China, Ecuador, Ägypten, Indien und USA.

In Deutschland fanden keine Befragungen statt. «Allerdings steht es in der Tendenz um Deutschland nicht anders als in anderen westlichen Ländern», meint Tim Rohrmann, Professor für Bildung und Entwicklung im Kindesalter an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit Dresden.

Er betont aber, dass Mädchen in Deutschland in der Schule nicht benachteiligt werden. Sie überholen die Jungen sogar mit besseren Noten, höheren Abschlüssen und bei der Zahl der Studierenden. Allerdings wirke sich das noch nicht auf Gehälter oder beruflichen Erfolg aus. Die Berufswahl bleibe oft geschlechtstypisch, Familie und Beruf seien noch immer für Frauen schwer vereinbar.

Die Studie zeige eindeutig, dass die Vorstellung von traditionellen Geschlechterrollen sich über alle Kulturen hinweg mehr ähnelt als unterscheidet, schreibt Rohrmann. «Aktuell gibt es in Deutschland die Tendenz, Geschlechterverhältnisse bei «den» Migranten pauschal als «traditionell» usw. abzuwerten und in Gegensatz zu den Geschlechterverhältnissen in unserer Gesellschaft zu stellen.» Es sei an der Zeit, diese «selbstgefällige Vorstellung» abzulegen.

In der aktuellen Studie wurden unter anderem junge Pubertierende aus städtischen Regionen in Schottland, USA, Belgien, Kenia, und Ecuador gefragt, wie sie die Rollen von Jungs und Mädchen in romatischen Beziehungen wahrnehmen. Unabhängig von ihrer Herkunft waren sie der Ansicht, dass Jungs den ersten Schritt machen sollten. Eine 12-Jährige aus Gent in Belgien: «Wenn er nicht mutig genug ist, finde ich das sehr feige. (...) Außerdem ist er dann kein Junge.»