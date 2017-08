Pantone widmet den 2016 verstorbene Sänger einen eigenen Farbton. Seit seinem Song "Purpel Rain" im Jahr 1984 ist der Sänger mit der Farbe Lila eng verbunden. Das von Pantone kreierte Violett hat den Namen "Love Symbol #2" erhalten.

Düsseldorf. Seit Prince 1984 den Song "Purple Rain" veröffentlichte war die Farbe Lila untrennbar mit ihm verbunden. Die Farbe wurde zu seinem Markenzeichen. Prince spielte seitdem auf einem eigens angefertigten lila Yamaha-Klavier , sein Bühnenoutfit war lila und sein Logo sowieso.

Nun hat das Pantone Color Institut den am 21. April 2016 verstorbenen Sänger eine eigene Farbe gewidmet. In Anlehnung an seinen späteren Künstlernamen "Love Symbol #2" - genauer gesagt reduzierte Prince seinen Namen auf ein unausprechliches Symbol -, nannte das US-Unternehmen den Farbton nach eben diesen Namen.

Zm Gedenken an Prince sind im May 2016 Fans zusammen gekommen. Einer hält das "Love Symbol #2" hoch.

"Die Farbe lila war gleichbedeutend mit dem, was Prinz war und wird immer sein. Auf diese außergewöhnliche Art wird sein Vermächtnis für immer weiterleben", sagte Troy Carter, Nachlassverwalter von Prince.

Laurie Pressman, Vizepräsidentin des Pantone Color Institute, ergänzte: "Wir sind geehrt, an der Entwicklung des Love Symbol # 2 beteiligt gewesen zu sein, einem unverwechselbaren neuem lila Farbton, der in Erinnerung an Prince geschaffen wurde."

Der Farbton "Love Symbol #2" soll nun Einzug in die Merchandise-Artikel finden, sagte Nachlassverwalter Troy Carter. dw

Purple Rain

Prince

The Symbol Purple Rain wurde 1984 zum gleichnamigen Film veröffentlicht. Der Film bekam einen Oskatr für dei beste Filmmusik einen BRIT Award und zwei Grammys für das Album. Außerdem bekam der Song einen Platz in der Grammy Hall of Fame. Prince Rogers Nelson, wurde am 7. Juni in Minneapolis, Minnesota/USA geboren. Prince war seit 1978 erfolgreich als Sänger, Komponist, Songwriter, Musikproduzent und Multiinstrumentalist im Musikgeschäft tätig. Der Sänger starb im Alter von 57 Jahren am 21. April 2016 in seinem Haus in Paisley Park, Minnesota an einer Überdosis Schmerzmittel. Das "Love Symbol" von Prince hatte der Grafikdesigner Mitch Monson entwickelt; es vereinigt die Symbole für Weiblichkeit und Männlichkeit. Der Musiker hatte es von 1993 bis 2000 anstelle seines Namens verwendet. Vorausgegangen war ein Streit mit seiner Plattenfirma Warner. Das unaussprechliche Symbol führte dazu, dass Prince in dieser Zeit als "The Artist Formerly Known As Prince" (TAFKAP) genannt wurde oder einfach auch "The Symbol".

Prince singt Purple Rain beim Superbowl.