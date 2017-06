Mehr als 160 000 Ehen werden pro Jahr geschieden. Und damit stellt sich die Frage: Was wird aus dem überholten Treuesymbol?

Und ich, ich kann nicht schlafen, ohne irgendwas zu nehmen. Und du, stehst längst mit beiden Beinen im neuen Leben, den Blick nach vorn gestellt, als wär’s das Leichteste der Welt.

Silbermond

Düsseldorf. Die Eheringe waren eine Sonderanfertigung, nach eigenen Entwürfen gefertigt von einem befreundeten Juwelier. Palladium-Weißgold, massiv in der Form, mattiert, mit einem eingesetzten kleinen Brillanten – ein teures Symbol für die Ewigkeit. So etwas leistet man sich ja nur einmal im Leben. Dachten sie damals. Aber seit 14 Jahren liegt sein Ring nur noch ungetragen in einem Kros-Kästchen, zusammen mit allerlei Erinnerungsstücken, von denen man nicht so recht weiß, wohin damit.

Vorfreude auf die Hochzeit im September

Tina Zaudig und Christoph Dauben sind voller Vorfreude. Im September wollen sie in Grevenbroich heiraten, die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten. Nur in der Ringfrage, da gab es erst einmal keine Einigkeit. „Im Gegensatz zu meiner zukünftigen Ehefrau bin ich in einem Haushalt großgeworden, in dem mein Vater seinen Ehering gar nicht getragen hat“, erzählt Christoph. Wegen ihm könnten sie bei der Eheschließung auch ganz auf den Ringtausch verzichten. „Ich habe mein ganzes Leben noch keinen Schmuck getragen und finde den Gedanken auch eher befremdlich.“

Für Tina dagegen symbolisieren die Ringe die Verbundenheit zwischen zwei Menschen. „Für mich gehört das Anstecken der Ringe zu einer Hochzeit wie das Jawort dazu.“ Noch heute erinnert sie sich an das komische Gefühl, das sie hatte, als ihre Mutter einmal den goldenen Ehering ablegen wollte, weil er nicht zu ihrem sonstigen Silberschmuck passte.

Die Sehnsucht nach dauerhafter Symbolik in Liebesbeziehungen ist groß. Und viel Auswahl gibt es nicht – sieht man von den unzähligen Liebesschlössern an Brücken, Brunnen und Gittern ab. Doch Ringe sind der weltweite Klassiker „und für die meisten Menschen sehr wichtig“, sagt Julia Strecker. Das gemeinsame Aussuchen, das Eingravieren der Namen – die Kölner Theologin und Paartherapeutin erklärt die Bedeutung damit, dass das verbindende Symbol am Körper getragen werde. „Das ist eine leibhaftige Erfahrung.“

400 000 Paare haben 2015 geheiratet, gut 160 000 Ehen wurden im selben Jahr geschieden. Von allen in einem Jahrgang geschlossenen Ehen endet jede dritte in den Jahren bis zum Erreichen der Silberhochzeit vor dem Scheidungsrichter. Und so wuchtig die Symbolik zu Beginn der Liebesbeziehung ist, so marginal scheint ihre Bedeutung, wenn die Beziehung zerbricht. Als sei einem auf einmal peinlich, was man zuvor an Gefühlen in die Ringe projiziert hatte. Zurück bleibt: Ernüchterung.