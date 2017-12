Unser Redakteur Ekkehard Rüger über Assoziationen, rote Fäden – und das Besondere daran, Heiligabend auf der Kanzel zu stehen.

Burscheid. „Wir könnten diesmal Heiligabend auch zusammen predigen“, schlägt meine Frau vor. „Wie entsteht eigentlich eine Predigt? Schreib das doch mal auf“, schlägt der Kollege vor. Und ich antworte in beiden Fällen: „Ja, gut.“ Jetzt sitze ich hier und nähere mich diesem Artikel, wie ich mich auch meinen Predigten nähere: durch Assoziationen, Gedankensprünge, Ideensammlungen. Was will ich sagen? Wie will ich’s sagen? Und wo verdammt ist der rote Faden für das Ganze? Gerade eben habe ich den ersten Einstiegsversuch mit über 40 Zeilen noch einmal komplett gelöscht.

Wenn das Sonntag ein normaler Sonntag wäre, hätte ich wahrscheinlich spätestens vor einer Woche in die Perikopenordnung geguckt. Darin ordnet die Evangelische Kirche in Deutschland jedem Sonntag im Kirchenjahr die Lesungen und den Predigttext aus der Bibel zu. Bei uns im Rheinland kann man sich daran halten, muss man aber nicht.

Aber Sonntag ist kein normaler Sonntag. Sonntag ist Heiligabend. Die Frage nach dem Text hat sich damit eigentlich erledigt. Man kann auch an diesem Tag über vieles predigen, aber ich mag mir so recht keine andere Basis vorstellen als das zweite Kapitel des Lukasevangeliums in der Luther-Übersetzung: „Es begab sich aber zu der Zeit . . .“

Der vertraute Wortklang der alten Geschichte

Es ist schön, die alte biblische Geschichte zu hören, ihren vertrauten Wortklang und die vom Engel verkündete große Freude: „Denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Und wenn wir Christen gefragt werden, was wir denn damit meinen, wenn wir Jahr für Jahr wieder dieses Fest feiern, antworten wir gerne: „Dass Gott Mensch geworden ist.“ Auch ich werde am Sonntag so etwas Ähnliches sagen.

Aber damit fängt das Predigen eigentlich erst an. Denn die alte Formel taugt nichts, wenn sie nicht gleichzeitig mit einer Ahnung verbunden ist, was das denn mit uns heute zu tun haben könnte, warum uns diese Aussage so wichtig ist. Und woran wir sie in diesen Tagen festmachen wollen.

Vielleicht liegt es daran, dass ich Journalist bin, aber bei der Leitfrage, „was jetzt dran ist“, möchte ich mich in der Regel nicht zu früh festlegen. Ein Thema mit zu langem Vorlauf kann am Sonntag schon wieder überholt sein. Manchmal ist die Suche daher mühsam, manchmal geht es ganz schnell. Und oft spielt der Zufall eine Rolle.

