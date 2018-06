Fußball und Religion, Religion und Fußball – abseits vom Kommerz steckt im Volkssport der Deutschen mehr Bibel, als den Fans in den Kurven wohl bewusst ist.

Wuppertal. Die Hand Gottes hat Argentinien 1986 zum Fußball-Weltmeister gemacht. An Jesus kam nie einer vorbei – außer Stan Libuda. Tony Jantschke ist nicht nur Verteidiger von Borussia Mönchengladbach, er ist für die Fans in der Nordkurve auch Fußball-Gott, so wie Alex Meier von Eintracht Frankfurt und andere Spieler in anderen Vereinen. Wenn in Deutschland, in England oder erst recht in Brasilien Fußball gespielt wird, dann spielt Religion mit. Auch bei der WM, die Donnerstag in Russland beginnt. Fußball und Religion, Religion und Fußball, beides hat miteinander zu tun, aber gleichwertig ist beides nicht. Das vermittelt Tanja Schulz den Kindern einer 4. Klasse der Grundschule Rudolfstraße in Wuppertal. „Die Kinder sollen lernen, wo der Sport und der Glaube etwas gemeinsam haben“, sagt die Pädagogin (33). „Und wo nicht.“

Fußball ist mehr und mehr zu einer Glaubensfrage geworden

Parallelen gibt es zuhauf. Das Gemeinschaftsgefühl, die Gewissheit, zu etwas vermeintlich beziehungsweise tatsächlich Größerem zu gehören. Fußball ist in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr zu einer Glaubensfrage geworden. Dass die regierende Gottheit „Geld“ heißt, ist weitgehend akzeptiert. Nur wenn die eigene Mannschaft nicht funktioniert, werden aus geliebten Spielern überbezahlte Millionarios, Söldner, die ihre Seele für ein paar Groschen mehr auch an den Teufel verkaufen oder an den FC Bayern München, was im Ruhrgebiet und am Niederrhein dasselbe ist.

Um ihre Klasse im evangelischen Religionsunterricht das Thema Glauben näher zu bringen, hat Tanja Schulz sich des persönlichen Glaubens der meisten Kinder bedient. Der basiert auf einem Fantum, das auch schon die neun und zehn Jahre alten Mädchen und Jungen berührt. „Sie sagen, dass sie nach Niederlagen ihrer Mannschaft persönlich getroffen sind. Aber, dass sie weinen, gäben sie niemals zu.“

Dabei sind Tränen in Fußballstadien heute mehr denn je Alltag. Als Borussia Mönchengladbach 1992 sein Pokalfinale gegen den damaligen Zweitligisten Hannover 96 verloren hatte, saßen danach vereinzelt erwachsene Männer auf Bürgersteigen um das Olympia-Stadion und ließen ihren Tränen freien lauf. Als jetzt der Hamburger Sportverein nach 55 Jahren aus der Fußball-Bundesliga abstieg, weinte das ganze Stadion, Männer und Frauen, Mädchen und Jungen. Fußball ist mehr als ein Sport, er ist Bekenntnis geworden, eine Art Glaubensbekenntnis.