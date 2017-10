Laut Medienberichten ist der US-Musiker Tom Petty im Alter von 66 Jahren gestorben. CBS-News bestätigte, dass der Frontmann der Band "Tom Petty and the Heartbreakers" einen Herzstillstand erlitten hat.

Nach ersten Angaben wurde der Sänger- und Songschreiber bewusstlos in seinem Haus in Malibu gefunden. Er sei in das UCLA Santa Monica Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach Ankunft im Hospital wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt, berichtet das Nachrichten-Magazin.

Die Band hatte mehrere Hits, darunter "American Girl", "Free Fallin", "Stop Draggin" My Heart Around "," Breakdown ". 2002 wurde die Band in die Hall of Fame aufgenommen.

Mehr in Kürze.