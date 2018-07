Der verurteilte Kunstberater Helge Achenbach ist bei dem Enthüllungsjournalisten Günter Wallraf untergekommen – und wohnt dort unter dem Dach.

Köln. Es ist ein ungleiches Paar, das da auf der Terrasse hoch über den Dächern von Köln-Ehrenfeld in der Abendsonne sitzt. Der eine, mit verkehrt herum aufgesetzter Schirmmütze, ist Günter Wallraff (75), der bevorzugt aus dem Alltag der Machtlosen berichtet. Der andere, mit gelichtetem schneeweißem Haar, ist Helge Achenbach (66), ehemals Kunstberater der Reichen und Schönen, nunmehr verurteilter Betrüger. Vier Jahre saß er im Gefängnis, jetzt wohnt er bei Wallraff unterm Dach und teilt sich mit ihm Küche und Bad. Was hat Deutschlands bekanntesten Undercover-Journalisten dazu gebracht, den gefallenen Star der Kunstszene bei sich aufzunehmen?

Eine steile enge Treppe führt zu Achenbachs Wohnung, an den Seiten stapeln sich Bücher. Zwei kleine Zimmer mit Schräge. In dem einen ein Bett und ein Schrank, in dem anderen ein Tisch und Regale mit Steinen, Baumrinde und anderen Fundstücken. „Ich fühle mich wie in meine Studentenbude zurückversetzt“, lacht Achenbach. Aber das gefalle ihm sehr. „Hier in diesem Schutzraum habe ich zum ersten Mal wieder eine ganze Nacht durchgeschlafen.“

„Wie in meine Studentenbude zurückversetzt“: Helge Achenbach in seiner Dachwohnung im Hause Wallraff. Foto: dpa

Die Tür zu einem winzigen Balkon steht offen, von da aus blickt man in verwinkelte Gärten und Hinterhöfe. Man sieht Bewohner eines Flüchtlingsheims an einem Tisch sitzen, essen und lachen. Sein früheres Leben erscheine ihm jetzt sehr weit weg, sagt Achenbach. Und dann beginnt er zu erzählen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich verhaftet werden könnte, aber als mich dann die Kripobeamten am Flughafen erwarteten, war mir sofort klar: Jetzt kommt was Brutales! Es war einen Tag nach dem furchtbaren Pfingststurm, der in Düsseldorf alle Bäume umgelegt hatte. Das erschien mir wie ein Fanal.“

Suizidgedanken in der Gefängniszelle

Achenbach hatte den Aldi-Erben und Multimilliardär Berthold Albrecht beim Vermitteln von Kunst mit verdeckten Preisaufschlägen betrogen. „Die ersten Monate im Knast waren die Hölle“, schildert er. „Dieses Nacktsein, In-der-Zelle-Liegen. Und immer der Gedanke: Wie konntest du so ein Irrer sein, das alles zu zerstören? Alles, was du in 40 Jahren aufgebaut hast! Jetzt bist du ein Betrüger, ein Knacki. Was für ein Horror! Da gab’s dann auch Suizidgedanken, die ich aber nie geäußert habe, weil mir die Mitgefangenen gesagt haben: Erwähn’ das nicht, sonst wirst du jede Viertelstunde kontrolliert!“