Umweltministerin Hendricks hat ihre Lebensgefährtin geheiratet - SPD-Politikerin seit sieben Jahren verpartnert.

Düsseldorf. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ist seit Montag verheiratet: In ihrer Heimatstadt Kleve schloss sie mit ihrer Lebenspartnerin Valérie Vauzanges den Bund der Ehe. „Wir haben am Montag in Kleve geheiratet“, sagte Hendricks laut Medienberichten. Hendricks hatte bereits unmittelbar nach dem Beschluss des Bundestags zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im Sommer angekündigt, ihrer langjährigen Partnerin einen Antrag machen zu wollen. Die Ministerin und Vauzanges waren seit Oktober 2010 verpartnert. Die seit 2001 mögliche eingetragene Lebenspartnerschaft für homosexuelle Paare war aber nicht vollkommen der Ehe gleichgestellt. AFP