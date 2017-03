Studie: Mehrheit der Senioren ist zufrieden

Berlin. Eine deutliche Mehrheit der Senioren in Deutschland ist laut einer repräsentativen Umfrage zufrieden mit dem eigenen Leben und sieht auch die persönliche wirtschaftliche Lage positiv. Das ist ein Ergebnis einer Altersstudie im Auftrag der Generali-Versicherungen, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Demnach war mehr als jeder siebte Befragte (15 Prozent) mit seinem Leben sehr zufrieden, gut zwei Drittel (70 Prozent) zeigten sich zufrieden. Weniger zufrieden war jeder Zehnte, gar nicht zufrieden nur jeder Hundertste. Der Rest war unentschieden.



Für die Studie wurden mehr als 4000 Menschen im Alter von 65 bis 85 Jahren befragt. Zwischen den sozialen Schichten zeigten sich allerdings erhebliche Unterschiede, die das Wohlbefinden der älteren Generation vom Geldbeutel bis zur Gesundheit spürbar beeinflussen. So waren sozial Schwache deutlich unzufriedener, weniger engagiert und auch fatalistischer als die Mittel- und Oberschicht.



«Auffällig ist aber, dass diese Generation im Alter einen aktiven Gestaltungsauftrag sieht», sagte Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg. Eine Mehrheit wolle weiter gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das bestätige ein neues Bild vom Alter. Statt passiv und zurückgezogen seien ältere Menschen heute mehrheitlich optimistisch, aktiv und motiviert. (dpa)