Prinzessin Leia in "Star Wars" "Star Wars"-Star Carrie Fisher mit 60 Jahren verstorben

Los Angeles. Die US-Schauspielerin Carrie Fisher ist einem Medienbericht zufolge tot. Die 60-jährige Darstellerin der Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Saga sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Los Angeles wenige Tage nach einem schweren Herzanfall gestorben, berichtete das US-Promi-Magazin "People" unter Berufung auf eine Erklärung eines Familiensprechers. Fisher hatte am Freitag vor Heiligabend auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. jah/ck/AFP