Der Kirchentag versucht, die Gesellschaft sprachfähig zu halten. Dafür wird er oft belächelt. Aber eine sinnvollere Alternative gibt es nicht.

Berlin. Und plötzlich ist da nur noch Schweigen. In der Halle 20 auf dem Berliner Messegelände, in den Nachbarhallen, in der ganzen Stadt. Es ist Freitagmittag um 12 Uhr und für eine Minute hält der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag bei all seinen Veranstaltungen inne. Eine Minute für 10.000 Tote. Gedenken an die Menschen, die in den vergangenen drei Jahren auf der Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind.

Manchmal ist es wichtig, einfach still zu sein und die Gedanken zu sammeln. Aber dann wird wieder geredet. Und geredet. Und geredet. Eine Millionenstadt wie Berlin ist ein Puzzle. Und fünf Tage Kirchentag mit 2500 Veranstaltungen sind auch ein Puzzle. Aber wenn es überhaupt einen Orientierungsfaden gibt, um all die Teile halbwegs sinnvoll zusammenzusetzen, dann ist es der Gesprächsfaden. Er soll um Himmelswillen nicht abreißen, weil alles, was dann käme, die schlechtere Alternative wäre. Der Kirchentag versucht, die Gesellschaft sprachfähig zu halten - auch da, wo es weh tut.

Auf der Treppe zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz stehen noch immer Hunderte Kerzenlichter. Sie erinnern an die zwölf Toten und über 50 Verletzten des Lkw-Anschlags vom vergangenen Dezember. Ein ähnliches Zeichen der Anteilnahme findet sich seit Anfang der Woche in der Wilhelmstraße nahe dem Brandenburger Tor vor der britischen Botschaft, Reaktion auf die 22 Toten von Manchester. Beide Terrorattacken hatten einen islamistischen Hintergrund. Und beide provisorischen Gedenkstätten kann man auch als Kristallisationspunkte verstehen, an denen sich entscheidet, ob eine Gesellschaft auseinanderfällt oder nicht.

Als Thomas de Maizière (CDU) an diesem Freitagvormittag in der Halle 20 auf den ägyptischen Großscheich Ahmad Mohammad al-Tayyeb trifft, um über Toleranz und friedliches Zusammenleben zu diskutieren, wird dem deutschen Innenminister zwischendurch ein Zettel gereicht. Die Nachricht vom Angriff auf einen Bus mit koptischen Christen südlich von Kairo - wieder 23 Tote. Vielleicht ist nicht der Besuch Barack Obamas die größte Sensation des Kirchentags, sondern die Bereitschaft al-Tayyebs, des geistlichen Oberhaupts der über tausend Jahre alten Azhar-Universität in Kairo und der höchsten Autorität des sunnitischen Islam, sich den Anfragen an seine Religion zu stellen. Er sei gekommen, sagt er, um alle Religionsführer aufzurufen, "den Terror als unseren gemeinsamen Feind anzusehen".

al-Tayyeb (71) betont die Offenheit des Islam gegenüber anderen Religionen. Er erinnert daran, dass die meisten Terroropfer selbst Muslime sind. Vor allem aber bringt er Projekte mit, die dazu beitragen sollen, das Misstrauen zwischen Orient und Okzident zu mindern. So will die Azhar-Universität für in Deutschland tätige Imame eine Intensivausbildung anbieten, die sich insbesondere der Auslegung jener Textstellen im Koran widmet, die Islamisten als Vorwand für ihre Terrorattacken dienen. Außerdem hofft al-Tayyeb, dass ein Internetportal der Universität in elf Sprachen auch in Deutschland Fuß fasst. Es setzt sich mit terroristischen Online-Botschaften auseinander, widerlegt sie und soll vor allem junge Muslime erreichen.