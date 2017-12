Der Schweizer Psychiater und Abenteurer Bertrand Piccard umkreiste mit Brian Jones bzw. André Borschberg als erster Mensch die Erde in einem Ballon (1999) und in einem Solarflugzeug (2015-2016). Bertrand Piccard wurde 1958 geboren, er stammt aus einer Familie aus Forschern und Wissenschaftlern. Schon sein Großvater stieg 1931 als erster Mensch mit einem Ballon in die Stratosphäre auf. Schon in seiner Jugend faszinierte Piccard das Fliegen. Er ist verheiratet und hat drei Töchter im Alter von 23, 25 und 27 Jahren.