Frage: So geheim wie Meghans Brautkleid ist auch die Gästeliste. Was sagen Sie zu den ganzen Spekulationen darum?

Antwort: Normalerweise ist man auf das Brautkleid besonders gespannt. Bei Live-Übertragungen war das für mich immer eine Herausforderung, weil ich mit der Haute Couture nicht so vertraut bin. Vor allem aber ist diese Hochzeit das absehbar größte freudige Ereignis für Europas Königshäuser in den nächsten Jahren. Danach wird man auch bei diesem Paar auf Nachwuchs warten, die beiden werden sicherlich recht bald ein eigenes Kind haben wollen. Bei Harrys Auftritten kann man oft sehen, wie sehr er Kinder liebt. Und natürlich wird die große Frage sein: Geht das gut mit den beiden? Ich bin da sehr zuversichtlich, allein schon weil sie viel mehr Freiheiten genießen dürfen als William und Kate. Diesen Vorteil gegenüber seinem Bruder als übernächstem Thronfolger hat Harry schon immer zu genießen gewusst. Die Bedingungen für eine glückliche Ehe sind deutlich besser als bei Charles und Diana.

Frage: Worauf sind Sie bei dieser Hochzeit am meisten gespannt - und worauf in der Ehe von Harry und Meghan?

Frage: Die Mehrheit der Briten ist begeistert von Meghan, aber freut sich auch der Adel tatsächlich über Harrys Wahl?

Antwort: Es hat im europäischen Adel in den vergangenen Jahren insgesamt eine Revolution stattgefunden. Früher war eine Ehe mit nicht standesgemäßem Partner ausgeschlossen. Wenn man sich heute ansieht, wer in der letzten Zeit nachgerückt ist oder bereits mit den Füßen scharrt, um einzuheiraten, wird man feststellen, dass es schon lange keine derartige Eheschließung mehr gegeben hat. Dass Prinzen und Prinzessinnen der Hochadelshäuser einander heiraten, ist an den europäischen Höfen seit der Hochzeit von Philippe von Belgien und Gräfin Mathilde 1999 nicht mehr passiert. Das hat sich alles verändert und ist in der Form auch wichtig für die Königshäuser, denn eine Monarchie überlebt nur dann, wenn sie noch als zeitgemäß gilt.

Frage: Viele betrachten Meghan als eine neue Diana. Was sehen Sie vor allem, wenn Sie Harrys Mutter und seine künftige Ehefrau vergleichen?

Antwort: Ich denke, Meghan wird viel mehr als Diana in der Lage sein, in gewissem Maße auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Diana war dafür viel zu jung, Charles hat das Problem total unterschätzt und sie alleine gelassen. Harry hat Meghan spätestens von dem Augenblick an, als die Verlobung bekannt gegeben wurde, an die Hand genommen und ins Königshaus eingeführt - er wird sie nicht alleine lassen. Außerdem ist Meghan als 36-jährige Darstellerin einer US-Serie deutlich gefestigter als damals die blutjunge Diana bei ihrer Hochzeit. Meghan dürfte wissen, worauf sie sich einlässt, wenn sie den begehrtesten Junggesellen der Welt heiratet. Immerhin gibt sie auch ihre Schauspielerei dafür auf.

Frage: Hätte sie überhaupt die Möglichkeit gehabt, Mitglied der Royals und Schauspielerin zu sein?

Antwort: Sie ist jedenfalls gut beraten, sich nur auf ihre neue Rolle zu konzentrieren. Als Angehörige einer Königsfamilie mit einem solchen Repräsentationsapparat wäre ein weiterer Job eine Überforderung und würde nur Kritik herausfordern. Es sind etwa 15 Mitglieder der Royals, die Repräsentationsaufgaben übernehmen. Seit Prinz Philips Rückzug aus der Öffentlichkeit sind bestimmt rund 700 Patenschaften neu zu besetzen. Auf Meghan warten also so oder so viele neue Aufgaben und Hürden - allein schon, wenn es darum geht, die Magie der Krone zu wahren, also nicht zu viel preiszugeben und einen gewissen Abstand zur Öffentlichkeit zu halten. Aber Harry wird ihr helfen.