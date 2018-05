Windsor (dpa) - Zur Traumhochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle wird es am Samstag eng im Städtchen Windsor. Die Polizei rechnet mit mehr als 100.000 Besuchern. Der Erzbischof von Canterbury traut das Paar um 13 Uhr (MESZ) in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor.

Die Stadt an der Themse, etwa 40 Kilometer westlich von London, darf nur unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen betreten werden. Wird der Andrang zu groß, könnten die Zugänge schon morgens gesperrt werden.

Das Wetter scheint mitzuspielen: Die Temperaturen sollen auf etwa 20 Grad steigen, der Himmel wird nahezu wolkenfrei sein. Das sei «bestes Hochzeitswetter», sagte ein britischer Meteorologe. Viele Fans der Royals - auch aus dem Ausland - reisten schon in den vergangenen Tagen an, um sich die besten Plätze zu sichern.

Fast jedem zweiten Briten (46 Prozent) ist die Hochzeit aber gleichgültig, wie eine YouGov-Umfrage ergab. Knapp einem Drittel bereitet der große Tag von Harry und Meghan Glücksgefühle. Vier Prozent der Briten dreht sich beim Gedanken an den Pomp der Magen herum. Ebensoviele sind wütend. Drei Prozent finden es nur peinlich.

Der Kensington-Palast veröffentlichte zwar keine Gästeliste, doch wird mit einer illustren Gästeschar gerechnet. Darunter werden wohl auch Prominente aus der Film- und Musikbranche sein. Insider rechnen unter anderem mit dem Superstar Elton John («Candle in the Wind»). Er war mit Harrys Mutter Diana befreundet, die vor über 20 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Politiker sind nach Angaben des Palastes nicht eingeladen, die Feier sei schließlich privat.

Bei den Buchmachern werden auch viele Wetten auf die Spice Girls, Schmusesänger Ed Sheeran und Tennisstar Serena Williams als Gäste abgeschlossen. Als sicher gilt die Teilnahme von Meghans kanadischer Freundin Jessica Mulroney. Die Modeberaterin ist die Schwiegertochter des kanadischen Ex-Premierministers Brian Mulroney.

Meghans Vater, Thomas Markle (73), sagte kurzfristig ab. Der Rentner, der zurückgezogen in Mexiko und den USA lebt, hatte gegen Geld für gestellte Paparazzi-Fotos posiert und war aufgeflogen. Außerdem muss er sich nach einer Herzoperation schonen. «Traurigerweise wird mein Vater nicht an unserer Hochzeit teilnehmen», schrieb Meghan in einer für das Königshaus ungewöhnlich persönlichen Mitteilung. Mutter Doria Ragland (61), Sozialarbeiterin und Yogalehrerin, war am Mittwoch aus Kalifornien angereist. Sie wird mit Meghan zur Kirche fahren.