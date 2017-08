Die Lotterie zählt seit jeher zu den beliebtesten Glücksspielen der Deutschen. Wer träumt nicht davon, mit den Millionen eines Lottogewinns ausgesorgt zu haben? Es heißt zwar: Geld allein, macht nicht glücklich, aber es macht vieles deutlich einfacher. Doch was tut man, wenn man plötzlich Multimillionär ist? Nachdem man das große Geld gewonnen hat, muss man nämlich einiges beachten, sonst währt die Freude nicht besonders lange.

Die Gewinnchancen sind zwar nicht besonders hoch, aber dennoch spielen Millionen Menschen jede Woche Lotto. Häufig sind es Bewohner aus Nordrhein-Westfalen, die bei der Lottoziehung gewinnen. Erst neulich hatten wieder zwei Glückspilze sechs Richtige mitsamt der Superzahl. Ob allerdings die Menschen aus NRW übermäßig vom Glück geküsst sind, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlich kommt die große Zahl glücklicher Gewinner aus diesem Raum zustande, weil es das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands ist.



Dennoch gehört schon eine gehörige Portion Glück dazu. Um beim Lotto 6 aus 49 den Jackpot zu knacken, benötigt man neben den sechs richtigen Gewinnzahlen auch noch die richtige Superzahl. Die Chancen hierfür stehen rein statistisch bei 1 zu 140 Millionen. Für sechs Richtige allein sieht es zwar schon besser, aber immer noch sehr unwahrscheinlich aus: 1 zu 15 Millionen. Ob ein Umzug nach Nordrhein-Westfalen weiterhilft, sei dahingestellt.



Millionär, und dann?



Der Wahrscheinlichkeit zum Trotz gibt es immer wieder Lottogewinner, die mit ihren Zahlen einen Millionengewinn einstreichen. Doch was soll man mit dem ganzen Geld anstellen, das dann doch überraschend die Geldbörse zum Platzen bringt? Es gibt nicht wenige, die nach einem Lottogewinn schnell das ganze Geld verprasst haben – sei es für den eigenen Konsum oder für das Umfeld.



Das führt natürlich zu emotionalen Schwierigkeiten und kann Folgen haben, die sich Otto-Normal-Verbraucher nicht ohne Weiteres vorstellen können. Ein Lottogewinn allein macht nicht glücklich. Das viele Geld kann auch ins Unglück führen. Damit man dank des großen Jackpots ausgesorgt hat, anstatt sich Sorgen machen zu müssen, sollte man einige Punkte beachten:



• Soziales Umfeld bewahren

• Weiterhin der Arbeit nachgehen

• Keine überstürzten Luxuseinkäufe tätigen

• Ausführlich über Anlagemöglichkeiten informieren und in Ruhe Alternativen abwägen

• Möglichst wenigen Menschen von dem Millionengewinn erzählen



Nicht mit dem Lottogewinn prahlen

Zunächst sollte man darauf verzichten, den Gewinn an die große Glocke zu hängen. Am besten ist es, man erzählt nur wenigen und vertrauenswürdigen Menschen davon. Neid und Missgunst können die Folge sein, aber auch Personen, die die Hand aufhalten, lassen sich sonst gerne blicken. Es ist auch empfehlenswert, den Lottogewinn ebenfalls vor den eigenen Kindern geheim zu halten, da die Neuigkeit ansonsten schnell in der Schule oder dem Kindergarten verbreitet wird.