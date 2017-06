Berlin (dpa) - Stefan Raab ist wieder da - allerdings nicht vor der Kamera, sondern als Ideenschmiede für seinen alten Sender ProSieben.

Der 50-jährige Entertainer, der seine Bildschirm-Laufbahn Ende 2015 beendete, hat eine neue Show entwickelt, die er allerdings nicht selbst moderieren werde, wie Raab am Mittwoch bei den Kölner «Screen Force Days» vor Werbekunden der TV-Branche sagte.

Die Reihe, in der mehrere Erfinder gegeneinander antreten und im Finale die beste Innovation des Jahres küren, heißt «Das Ding des Jahres». Als Hauptgewinn werde ein Werbebudget für die Erfindung im Wert von 2,5 Millionen Euro ausgelobt. Einen Moderator für die Reihe gebe es auch schon, so Raab. Der befinde sich allerdings gegenwärtig auf Trekking-Tour im Nepal.

Die Entertainer Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) machten bisher fast immer gemeinsame Sache, nun gehen sie aber auch mal getrennte Wege. Winterscheidt soll im Herbst die neue Show «Dabei sein ist teuer» moderieren, kündigte ProSieben-Chef Daniel Rosemann an. Heufer-Umlauf werde im Jahr 2018 auch eine eigene, auf ihn zugeschnittene Showreihe bekommen. Außerdem werde er vor der Wahl für seine Politiksendung «Ein Mann, eine Wahl» deutsche Spitzenpolitiker treffen.

Zusammen sollen die beiden aber neue Folgen ihre bekannten Shows «Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt» und «Die beste Show der Welt» bestreiten.

Neu ist auch im ProSieben-Programm das Format «Schlag den Henssler» - der Hamburger Koch Steffen Henssler (44) tritt in die Fußstapfen von Stefan Raab, der das abendfüllende Spiel gegen einen Herausforderer bis Ende 2015 für ProSieben betrieb. «Das Kochen entfällt zwar nun komplett», sagte Henssler, der bislang in Diensten von Vox stand. «Aber ich habe ja noch mein Restaurant und meine Kochschule. Da kann ich mich jederzeit austoben.»

Neu bei ProSieben ist auch die Reality-Show «Get the F*ck out of my House», in der 100 Menschen in ein beschauliches Einfamilienhaus in der Eifel ziehen. Wer es dort am längsten aushält, gewinnt 100 000 Euro. Moderiert wird die Reality-Show von Jana Kilka und Thore Schölermann.

Schwestersender Sat.1 legt Wert auf Fictionproduktionen. Geschäftsführer Kaspar Pflüger kündigte an, im Herbst mit Felicitas Woll in der Hauptrolle seine erste neue Reihen-Figur zu etablieren: «Das Nebelhaus» ist die Verfilmung des ersten Bands der Buch-Reihe von Eric Berg. Mit einem mehrteiligen «TV-Event» über den Circus Krone will Sat.1 einen Blick hinter die Kulissen des Betriebs werfen.