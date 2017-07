Berlin (dpa) - TV-Moderatorin Nazan Eckes («Dance Dance Dance») sitzt ab der kommenden Staffel bei der RTL-Show «Das Supertalent» in der Jury.

«Ich habe schon einige Talentshows mit Jury moderieren dürfen, nun freue ich mich selbst mal in der Jury zu sitzen», sagte die 41-jährige Kölnerin laut Mitteilung. «Ich bin schon sehr gespannt auf die vielen unterschiedlichen tollen Talente».

Eckes, die seit 1999 bei RTL moderiert, löst Preisrichter Sängerin Victoria Swarovski («My Heart Is Your Heart») ab. Komplettiert wird die Jury von RTL-Dauerjuror Dieter Bohlen («Deutschland sucht den Superstar») und dem Choreographen Bruce Darnell («Germany’s Next Topmodel»).

Die Aufzeichnungen der Castingshows sollen noch im Juli in Berlin und Bremen beginnen. Ausgestrahlt wird die 11. Staffel der Showreihe dann ab dem 10. August auf RTL. Die Moderation übernimmt Daniel Hartwich.