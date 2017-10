Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung: Fälle aus dem fernen Hollywood ziehen längst Kreise bis nach Deutschland. Hört man sich in der deutschen Filmbranche um, stößt man aber vor allem auf Zurückhaltung.

Berlin. Der Skandal um Hollywoodproduzent Harvey Weinstein hat seit dieser Woche ein Hashtag, ein Schlagwort im Internet. Unter „#MeToo“ („Ich auch“) kann man lesen, welche Erfahrungen Frauen mit Chauvinismus, Sexismus und Übergriffen gemacht haben.

Das mag entfernt erinnert an an die deutsche Internetaktion „#Aufschrei“ erinnern, die 2013 nach den Sexismus-Vorwürfen gegen den FDP-Politiker Rainer Brüderle vor allem ein Medienecho auslöste. „Eigentlich finde ich #MeToo stark, weil es anders ist als vergleichbare Aktionen in der Vergangenheit: #aufschrei war – abgesehen von seinem schwierigen Anlass, der Brüderle-Entgleisung – ein explizit aktivistischer Hashtag“, schrieb Hannah Lühmann am Donnerstag bei Welt-online, #MeToo funktioniere erst einmal über „die Logik der Bestandsaufnahme“.

Die „Besetzungscouch“ gibt es auch in Deutschland

In Hollywood betrifft die Bestandsaufnahme zunächst vor allem Harvey Weinstein, dem reihenweise Schauspielerinnen schwerste Belästigungen und Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vorwerfen, was er bestreitet. Der Fall wirft Fragen auf. Etwa Fragen dazu, wie es in der deutschen Filmbranche aussieht. Werden sich auch Schauspielerinnen hierzulande trauen und erzählen, wenn sie bedrängt oder attackiert wurden? Oder werden sie es lassen, aus Sorge um die Karriere oder weil sie nicht als Wichtigtuerinnen angegriffen werden wollen? Ist die sogenannte Besetzungscouch hierzulande ein Klischee? Nein, sagt eine Schauspielerin unter der Hand. So habe sie mitbekommen, dass ein Regisseur Drehtage danach vergebe, ob ihn die Frau sexuell befriedige.

Die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano brachte einen Stein im Netz ins Rollen. Foto: John Shearer

Hört man sich in der deutschen Filmbranche um, stößt man vor allem auf Zurückhaltung. Die besonders einflussreichen und bekannten Frauen sagen auf Anfrage nichts. Ein Thema in der Branche ist Weinstein aber auf jeden Fall. Eine Filmemacherin erzählt, dass sie sich schon mit einer Kollegin ausgetauscht hat: „Wir haben festgestellt, dass wir niemanden kennen, dem im Job noch nicht mindestens Anzüglichkeiten, Busen- oder Hinterngegrabsche passiert sind - inklusive mir.“

Die Aktion „#MeToo“ wurde von der US-Schauspielerin Alyssa Milano gestartet und wird von vielen Frauen in aller Welt aufgegriffen. Milano wollte deutlich machen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. „Wenn alle Frauen, die sexuell belästigt oder genötigt wurden, ,Me too’ als Status schreiben, könnten wir den Menschen dasAusmaß des Problems bewusst machen“, erklärte sie.