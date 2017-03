Mélanie Ségard: Ein Traum geht in Erfüllung

Eine junge Frau mit Down-Syndrom darf im französischen Fernsehen das Wetter ansagen. Die 21-Jährige sammelt für den Auftritt mehr als 200.000 Likes auf Facebook.

Paris. Der Traum ihres Lebens wird wahr: Eine 21-Jährige mit Down-Syndrom darf im französischen Fernésehen das Wetter ansagen. Am Dienstag der kommenden Woche werde Mélanie Ségard um 20.35 Uhr im Sender France 2 auftreten, teilte am Mittwoch der Verein Unapei mit, der sie unterstützt. Unter dem Slogan "Mélanie schafft das" hatte die junge Frau auf Facebook mehr als 200.000 Likes gesammelt.



Der Verein betonte, die große Unterstützung für Mélanie gebe "tausenden behinderten Menschen, die allzuoft unsichtbar sind, eine Hoffnung". Sie könnten vieles erreichen, wenn sie nur Hilfe bekämen. In dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender France 2 wird Mélanie in den kommenden Tagen die Mitarbeiter des Wetterdienstes treffen und eine Schulung für ihren Auftritt machen.



Menschen mit Down-Syndrom haben ein verändertes Erbgut. Sie tragen das Chromosom 21 dreimal in jeder Körperzelle statt zweimal. Deshalb spricht man auch von Trisomie 21. Kinder mit Down-Syndrom entwickeln sich in der Regel langsamer als andere Kinder. (AFP)