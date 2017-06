Berlin (dpa) - Sänger Mark Forster («Au Revoir») wird neuer Juror bei der Casting-Show «The Voice of Germany». Das teilte die ProSiebenSat.1-Gruppe mit. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Der 33-Jährige tritt damit die Nachfolge von Vorjahres-Siegercoach Andreas Bourani («Auf uns») an.

Erfahrung mit dem Konzept der Show bringt Forster bereits mit: Bisher wirkte er als Coach und Juror in der Kinder-Ausgabe der Sendung, «The Voice Kids», mit und wird dies nach Sender-Angaben auch weiterhin tun. Dass der Sprung in die Erwachsenen-Version glückt, ist sich Forster offenbar sicher. «Mein Respekt vor den Coach-Kollegen ist groß, aber meine Ausbildung an der 'The Voice Kids'-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock!», sagte der Sänger laut Sender-Mitteilung.

Neben Forster sitzen in der kommenden Staffel weiterhin Yvonne Catterfeld (37), Samu Haber (41) sowie Michi Beck (49) und Smudo (49) von den Fantastischen Vier auf den drehbaren Coach-Stühlen. Die neue Staffel der Show läuft ab Herbst abwechselnd auf ProSieben und Sat1.