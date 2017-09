Darmstadt (dpa/tmn) - Wer die Haare zu Hause selbst blondiert, sollte sie zuvor nicht waschen.

Denn der Hauttalg, eine natürliche Schutzschicht der Kopfhaut, mindere das Risiko von Irritationen, erläutert das Portal Haut.de, das mit der Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie kooperiert. Erst nach dem Aufhellen der Haare werden diese mit einem milden Shampoo mit saurem pH-Wert gereinigt.

Außerdem sollte bei der allerersten Anwendung die Blondierung zuerst in die Spitzen und dann in die Längen und an den Ansatz gegeben werden - und nicht wie üblich von oben nach unten. Denn in der Nähe der Kopfhaut hellt sich das Haar schneller auf.