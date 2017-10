Paris (dpa) - Vor den Augen von Stars wie Salma Hayek und Kylie Minogue hat Stella McCartney ihre Kollektion für Frühjahr und Sommer präsentiert.

Klassische, aber lässig geschnittene Zweireiher peppte sie mit schwarzen Taschen auf, die mit breiten und aufwendig gehäkelten Schulterriemen verziert waren und quer über die Brust getragen wurden. Voluminöse Volant-Kleider kamen bei der Schau am Montag in Paris in bunten, afrikanischen Prints, übergroße Jeansjacken in verwaschenen Neonfarben daher.

Die nötige Coolness verlieh McCartney ihren Models durch bunt verspiegelte Visierbrillen, mondäne Eleganz durch pinkfarbene spitze Pumps mit großer glitzernder Kugel auf dem Spann. Ihre Kollektionen sind nicht nur stilistisch anspruchsvoll. Die Designerin bemüht sich auch, für Mensch und Umwelt verträglich zu produzieren.

Überraschend verspielt zeigte sich diesmal der Schweizer Albert Kriemler. Sein Label Akris steht sonst eher für schlichte Eleganz. Seine aktuelle Kollektion hat er aber dem amerikanischen Designer Alexander Girard gewidmet. Dementsprechend waren die Kleider mit den kindlichen und farbenfrohen Figuren des Künstlers bedruckt. Dazu kamen aufwendige Blumenapplikationen und Kleider mit breiten Fransen an Ärmeln oder Rocksäumen.