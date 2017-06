Ulm (dpa/tmn) - In vielen BHs befindet sich am oberen Rand des Rückenträgers ein Streifen Silikon. Er soll für zusätzlichen Halt sorgen und reicht oft nach vorne bis zum Körbchen. Viele Frauen aber stört das Kleben des Silikons an der Haut.

«Einige meiner Kundinnen klagen sogar darüber, dass ihre Haut empfindlich auf den BH reagiert», sagt die Einkaufsberaterin Sonja Grau aus Ulm. Sie rät betroffenen Frauen dazu, BHs mit Rückenbändern aus Micro-Tüll zu verwenden: «Sie sind feinmaschig und angenehm zu tragen, gerade in der heißen Jahreszeit, und erfüllen denselben Zweck.»