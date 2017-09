Lissabon (dpa/tmn) - Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Die Vorstellung bewegt tausende Menschen zum Auswandern. Doch statt die neue Heimat an einem Standort zu suchen, sind digitale Nomaden an wechselnden Orten der Welt zu Hause. Für den Job brauchen sie nur einen Laptop und schnelles Internet.

Felicia Hargartens Lebensmittelpunkt war bis vor ein paar Jahren noch Berlin. Seit 2012 sind ihre Standorte in Brasilien, Thailand oder auch mal in Griechenland. Sie und ihr Freund gründeten eine Community für digitale Nomaden, starteten Blogs und Podcasts für Gleichgesinnte. «Wenn du ein Online-Business hast, dann verschwimmt Leben und Arbeiten sowieso», erklärt Hargarten.

«Wie der Tisch aussieht oder welche Bilder an der Wand hängen, ist mir eigentlich egal», erzählt Hargarten von ihren Unterkünften. Wichtig sei die Küche, auch eine Waschmaschine ist Pflicht sowie schnelles Internet. Man dürfe so ein Leben nicht verwechseln mit dem Alltag eines Touristen, betont Hargarten. Sie führt auch in der Ferne ein «ganz normales Leben». Etwa 700 bis 800 Euro geben sie und ihr Partner im Monat für Miete aus. Sollte die Wohnung mal teurer sein, vermieten sie ein Zimmer an einen weiteren digitalen Nomaden.

«Das Gefühl von zu Hause kann ich überall einstellen», erklärt sie. «Denn es hat nichts mit dem Äußeren zu tun, sondern ist ein Gefühl von innen.» Bedingungen an den Ort gibt es aber. «Es sollte warm sein und die Möglichkeit zum Kitesurfen geben. Das können gern kleine und ruhigere Orte und Inseln sein. Aber möglichst keine Stadt.»



Conni Biesalski (32) lebt an ihrem Lieblingsort auf der Insel Bali. Für sie ist das Zuhause «der Ort, an dem ich mich wohlfühle», erklärt sie. «Das ist nicht anders, wenn man in der Ferne wohnt - bis auf die Tatsache, dass man mehrere Wohnorte mögen kann.»

Sie erfüllte sich früh den Wunsch vom Leben als Tauchlehrerin im Ausland. «Mit Mitte 20 kam ich dann noch einmal nach Berlin für einen Job in einer PR-Agentur zurück», berichtet Biesalski. «Schon nach drei Wochen habe ich gemerkt, dass nine-to-five nichts für mich ist.» Normale durchgetaktete Arbeitszeiten will sie nicht. 2012 änderte sie daher ihr Leben - und wurde digitale Nomadin, sie betreibt einen Blog und verkauft eigene E-Books. Auch sie lebt in privat vermieteten Wohnungen - mal allein, mal in Wohngemeinschaften.