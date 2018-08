München (dpa/tmn) - Wer kräftige Oberarme hat, kann diese mit eher lässig geschnittenen Oberteilen mit weiten Armen kaschieren. Idealerweise ende der Ärmel auch auf der Mitte der Oberarme, erläutern die Stylingexperten der Zeitschrift «Elle» (online).

Ungünstig sind hingegen enge und kurze Ärmel: Sie betonen die Oberarme zusätzlich und lenken folglich die Blicke dorthin.

Ein weiterer Tipp sind Volants oder Rüschen an den Armen oder Schultern. Die Rüschen sollten jedoch eher an den Ärmelnähten oder am Ausschnitt sitzen, auf den Schultern würden sie den Oberkörper optisch breiter wirken lassen.