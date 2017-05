«Der Body ist das ganz große Thema in dieser Saison», bestätigt Alexandra von Richthofen, Redakteurin der Fachzeitschrift «Textilwirtschaft». Ein schönes Ausgehoutfit in aktuellen Lingerie-Stil besteht für sie etwa aus dem Body zur hoch geschnittenen Taillenhosen, darüber ein Blazer.

«Die Wäschedesigner feiern in dieser Saison ein Bekenntnis der Natürlichkeit und zur natürlichen Nacktheit», sagt Gerd Müller-Thomkins vom Deutschen Mode-Institut in Köln. «Wäsche ist eine Selbstverständlichkeit geworden und kann daher auch offen getragen werden.»

Unterschiede gibt es bei den sportlichen Bustiers vor allem beim Halt für die Brust: Dünnere Bänder, kombiniert mit T-Shirt-Stoff, bietet wenig Unterstützung. Sie sind daher im Alltag gerade für Frauen mit kleinerer Oberweite die bequemste Lösung.

Wer eine größere Oberweite hat oder das Bustier dann doch zum Sport tragen möchte, sollte eher zu atmungsaktiver Synthetik mit breiten, fest sitzenden Bändern greifen. Sie bieten der Brust auch bei viel Bewegung ausreichend Halt. Zusammen mit Jogginghosen oder Jeggings wird der sportliche Look zum lässigen Alltagsoutfit.

Aber die Mode bietet oft ja auch einen Kontrast an: In dieser Saison ist es der exzentrische Bondage-Stil bei den Dessous. Er ist inspiriert von der erfolgreichen Buch- und Filmreihe «Shades of Grey». Die Dessous zieren teils aufwendige Schnürungen, ein Mix aus Spitze, Satin sowie kräftiges Rot und Schwarz. Die Branche spricht in diesem Zusammenhang etwa von «Strappy Bras».

«Zwar sieht man die Frau hier mit erstaunlich viel Stoff, dieser wird aber permanent durch Ein- und Zwischenblicke unterbrochen», sagt Müller-Thomkins. «Es ist die Fülle des Nichts.» Und auch hier raten Experten wie die Redakteure der Zeitschrift «Instyle» zum Beispiel dazu, die Schnürungen gerne etwas unter den Oberteilen hervorblitzen zu lassen.