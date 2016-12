Eine Geruchsnote im Fokus Verschiedene Düfte kombinieren

Düsseldorf (dpa/tmn) - Düfte lassen sich miteinander kombinieren. Aber damit einzelne Gerüche wie von Deo und Duschbad nicht miteinander konkurrieren, sollte man einen klaren Fokus setzen, erklärt der Bundesverband Parfümerien in Düsseldorf.

Wer also ein hochwertiges Parfüm aufträgt, sollte besser ein geruchsneutrales Deo und Duschgel nehmen. Verwendet jemand hingegen ein fruchtiges, lecker riechendes Duschgel oder ein starkes Rasierwasser, sollte er sich mit anderen Düften zurückhalten.

Welche Düfte zusammen angenehm riechen, hängt neben dem eigenen Geschmack auch von deren Dosierung und Intensität ab. Einen schweren Winterduft kann man beispielsweise gemeinsam mit einem leichteren Sommerduft auftragen.

Beim Experimentieren mit Düften sollte man nach Aussagen der Experten der Nase zwischendurch eine Pause gönnen. Sonst besteht die Gefahr, dass man Geruchsunterschiede nicht mehr wahrnimmt und die Kombination zu intensiv wird.

Um die Nase von Gerüchen frei zu bekommen, ist es am besten, den eigenen Körpergeruch zu nutzen: Kurz an der eigenen Ellenbeuge riechen. Das neutralisiert die Nase. Alternativ könne man auch an Kaffee riechen oder kurz an die frische Luft gehen.