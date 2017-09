Köln (dpa) - US-Sängerin Anastacia (48, «I'm Outta Love») hat in Köln ihre neue Modelinie für Aldi Süd vorgestellt. Nach Angaben des Discounters soll der Verkauf am 14. September in allen deutschen Filialen starten.

Die Preise für die Kleidungsstücke liegen zwischen 7,99 Euro und 29,99 Euro. «Kleine Details wie Prints, Nieten, Pailletten oder Destroyed-Effekte mag ich besonders», sagte die Sängerin.

In den vergangenen Jahren hat Aldi bereits einige Erfahrung mit Promi-Kollektionen gesammelt, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit der Designerin Jette Joop. Anastacia selbst hatte 2006 eine Kollektion mit der deutschen Textilkette s.Oliver herausgebracht.

Auch Konkurrent Lidl startet Mitte September mit dem Verkauf einer neuen Modekollektion von Model Heidi Klum. Für beide Discounter ist das Modegeschäft von großer Bedeutung. Aldi und Lidl gehören mit ihrem Angebot zu den zehn größten Textilhändlern Deutschlands.