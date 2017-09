Frankfurt/Berlin (dpa/tmn) - In die Bekleidungsgeschäfte sind schon die ersten Vorboten der neuen Mode für den Herbst und Winter eingezogen. Doch so richtig klar ist es noch nicht: Was ist angesagt in der Mode für Frauen zum Übergang 2017/2018?

Viel Rot für den Herbst, berichtet Modeberater Andreas Rose aus Frankfurt. Die Palette reicht von knalligen, leuchtenden Nuancen über warme, erdige Töne. Zum Dauerbrenner ist Rosa geworden. «Diesen Pastellton sieht man auch in der kalten Jahreszeit noch häufig», erklärt Rose.

Und zwar in zwei Varianten: Hell und pudrig oder kräftiger, eher an der Grenze zu Pink. Im Kontrast dazu stehen metallische Töne wie Gold und Silber, «die vor allem bei schlicht geschnittener Mode zum Einsatz kommen und ihr ein cooles Extra verleihen», erläutert Stilexpertin Inka Müller-Winkelmann aus Schildow bei Berlin.

Ebenso angesagt ist Grün - von Flaschengrün bis dunkle Tanne. Sie gibt es gerne in Kombination mit Grau - «das sorgt für einen gedeckten und edlen Look», erklärt Shopping-Beraterin Andrea Lakeberg aus Berlin. Es werden auch vermehrt Erdfarben wie Camel und Beige in die Läden kommen. Das steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der «neuen Lässigkeit und dem Cocooning-Gedanken, der sich wie ein roter Faden durch die namhaften Kollektionen zieht», berichtet Rose.

Cocooing steht für den Wunsch, sich zu Hause zurückzuziehen und einzumummeln - ein typisches Gefühl der kalten Jahreszeiten. Dazu passt Roses weitere Beobachtung: «Die Silhouetten werden allgemein weiter und lässiger.» «Vor allem bei Oberteilen sieht man jetzt viele Oversize-Looks», so Müller-Winkelmann. Auch die Materialien machen diese Entwicklung mit: Neben Plüsch bringen die Firmen groben Strick und Samt in die Läden. Samt schenkt den lässigen und legeren Schnitten einen eleganten Hauch, vor allem in Farben wie Mitternachtsblau oder Weinrot, erklärt Rose.

In klarem Kontrast zu diesen Kuschelstoffen steht ein anderes trendiges Material: Kunststoff - etwa in Form von schimmerndem Lamé, Lurex oder auch Vinyl. Dieses Material verwenden die Designer etwa an weit schwingenden Tellerröcken. Lurex und Metallic dagegen setzen sie oft bei betont puristischen Styles ein - für futuristischen Glamour.

Zugleich sind Lurex oder Vinyl Teil einer Retrowelle. Beide Stoffe waren in den 70er Jahren schon einmal schwer angesagt. Da Modedesigner sich derzeit gerne von vergangenen Zeiten inspirieren lassen, liegt der Rückgriff auf die Materialien nahe.