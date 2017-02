Köln (dpa/tmn) - In vielen Büros sieht man es durchscheinen: das weiße T-Shirt unter dem Hemd. Akzeptabel oder absolutes No-Go? «Eigentlich war das Shirt auch mal nur ein Unterhemd», erklärt Gerd Müller-Thomkins vom Deutschen Mode-Institut (DMI).

Doch dann sei es «casual» geworden - in Form des amerikanischen T-Shirts. «Nun entdecken viele Männer seine ursprüngliche Funktion als Unterhemd wieder» - wohl auch, um Schweißflecken im Hemd zu vermeiden. Doch hier liegt das Problem: «Es ist meist nicht besonders attraktiv, wenn die Unterwäsche durchscheint», findet der Experte. Ein T-Shirt unter dem Hemd sollte also am besten nicht zu sehen sein.