So geht es laut aktuellen Modetrends: Das Shirt wird erst in den Bund gesteckt, um es dann wieder ein wenig herauszulupfen. Das ergibt einen lockeren Sitz. Auch Volcom kombiniert seinen sommerlichen Look entsprechend (Shorts ca. 45 Euro, Tank-Top ca. 55 Euro). Foto: Volcom/dpa-tmn