Berlin (dpa/tmn) - Passen braune Schuhe bei Männern zum schwarzen Anzug? Claudia Schulz vom Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie findet: «Geht so. Ich persönlich würde nur dunkelbraune Schuhe akzeptieren.»

Natürlich empfiehlt Claudia Schulz schwarze Schuhe zu den schwarzen Anzügen beziehungsweise Hosen. Wenn es sich nicht um einen ganz klassischen Anzug handelt, und die Hose etwa verkürzt und schmal geschnitten ist, gefallen Schulz auch sportliche Schuhe in Dunkelrot oder Dunkelblau, gerne in Brushleder, oder sogar weiße Sneaker dazu. «Das verleiht jedem noch so tristen Outfit einen Frischekick», sagt die Modeexpertin. «Das muss allerdings zum Typ passen.»

Und die Expertin rät zu cognacfarbenen Schuhen zu dunkelblauer oder anthrazitfarbener Kleidung, etwa Chelseaboots aus Veloursleder oder Modelle mit dem sogenannten Two-Tone-Effekt. Hier wird eine Farbschicht auf das Material aufgetragen, so dass je nach Lichteinfall beide Töne oder jeweils nur ein Ton zu sehen ist.