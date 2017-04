Berlin (dpa) - Wohin mit dem Smartphone, dem Schlüssel und dem Portemonnaie? Ab in die «Man Bag», die Tasche für den Mann. «Herr trägt Tasche», schreibt die «NZZ Bellevue».

«Lange verpönt und der Frauenwelt überlassen, ist die Handtasche nun das neue Must-have für Männer.» In einer nicht ganz ernst gemeinten Typologie passt sie zum Beispiel zum Dandy, findet das Lifestyle-Portal: «Viel zu männlich, um weiblich auszusehen.» Noch hat sich die Herrenhandtasche als Retrotrend aber nicht durchgesetzt: Im Internet ist ein Exemplar schon für sieben Euro zu bekommen. Es erinnert an die Herrenhandtasche, die Hape Kerkeling als Reporter Horst Schlämmer am Handgelenk trug.