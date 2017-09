New York (dpa) - Als erster Gast steht Oscar Wilde selbst am Tresen, fein gekleidet, mit fragendem Gesichtsausdruck. Fast will man ihm einen Drink ausgeben, denn die lebensgroße Nachbildung des irischen Schriftstellers (1854-1900) hält die leere Hand geöffnet.

In der nach Wilde benannten Bar in New York wird der Autor nicht nur mit einer Skulptur erinnert - die 545 Quadratmeter im viktorianischen Stil sind ganz dem Vertreter der literarischen Décadence gewidmet. Auch seine Lieblingsgetränke Champagner und Absinth stehen auf der Karte.

Themen-Bars gibt es überall auf der Welt, aber in der US-Metropole mit 8,5 Millionen Einwohnern ist das Kneipenpflaster besonders hart. Mehr als 26 400 Bars und Restaurants gibt es städtischen Angaben zufolge. Wer in diesem Gastronomie-Dschungel überleben will, muss kreativ werden. «Es ist ein harter Markt. Er ist sehr umkämpft», sagt der Ire Frank McCole, dem die Idee zum «Oscar Wilde» mit seinem Landsmann und Freund Tommy Borke vor zwei Jahren kam.

Das Ergebnis versetzt Gäste in ein anderes Zeitalter: Standuhr und Klavier aus dem 19. Jahrhundert, Buntglas, Porzellan, Marmor. Seit der Eröffnung vor wenigen Tagen haben Besucher Wildes Ära vor Augen. Alle Uhren stehen hier auf Zehn vor Zwei - die Uhrzeit, in der Wildes Atem in der Nacht des 30. November 1900 in Paris aussetzte. Wer sich diesen November um 1.50 Uhr morgens im «Oscar Wilde» noch durch die Nacht trinkt, bekommt ein Getränk umsonst, verspricht McCole.

Wilde ist als Kneipen-Schirmherr nicht allein. Seiner Freundin und Schauspielerin Lillie Langtry (1853-1929) hat McCole bereits zwei Restaurants gewidmet. Fans von H. P. Lovecraft werden im «Lovecraft»dagegen an Erbe und Vorstellungskraft des Horror-Schriftstellers erinnert. Ausgeschenkt wird dort Absinth unter Namen wie «The Gla'aki». Das ist eine Figur aus Lovecrafts Cthulhu-Mythos, die ihre Opfer mit einer Körperflüssigkeit in untote Sklaven verwandeln kann.

Düster geht es auch im «Beetle House» zu, die Mischung aus Restaurant und Bar steht ganz im Zeichen von Regisseur Tim Burton. «Sämtliches Fleisch stammt zu hundert Prozent von unschuldigen menschlichen Wesen, die wild auf den Straßen von NYC gefangen wurden», heißt es auf der Speisekarte in Anlehnung an Burtons Verfilmung des blutigen Musicals «Sweeney Todd: Der teuflische Barbier von der Fleet Street». Die Betreiber Zach Neil und Brian Link hatten zuvor schon Erfolg mit der Bar «Stay Classy» in der Lower East Side, die komplett dem Schauspieler Will Ferrell («Zoolander 2») gewidmet war.