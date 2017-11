München/Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Lea van Acken (18) wird mit dem New Faces Award des Magazins «Bunte» ausgezeichnet. Die Hamburgerin gewinnt den Nachwuchspreis in der Kategorie «Style Icon» (Stil-Ikone), wie der Burda-Verlag in München mitteilte.

Van Acken («Das Tagebuch der Anne Frank») zieht auf roten Teppichen in gewagten Kleidern alle Blicke auf sich, in die Schule geht sie aber im Schlabberlook.

Als beste Nachwuchs-Modedesignerin wird die Münchnerin Anna Heinrichs mit ihrer Marke «Horror Vacui» gewürdigt. Die schwäbischen Zwillingsschwestern Lisa und Lena werden als «Influencer of the year» ausgezeichnet. Bekannt wurden die Teenies 2015 mit kurzen Videoclips der App «Musical.ly». Mit rund 12 Millionen Abonnenten ist das offizielle Instagram-Profil der Zwillinge eines der erfolgreichsten Deutschlands.

Die Preise werden am 15. November in Berlin verliehen. Den New Faces Award gibt es seit 1998. Er wird zweimal im Jahr vergeben.