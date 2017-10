Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Alle Utensilien, die mit kosmetischen Produkten in Berührung kommen, sollten sauber sein. Sonst können sich Bakterien ansiedeln sowie auf die Haut und andere Produkte übertragen.

Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main rät daher, zum Beispiel Make-up-Schwämmchen, Spatel und Pinsel regelmäßig mit Seife, Spülmittel oder einem milden Shampoo gründlich auszuwaschen. «Vor dem nächsten Gebrauch vollständig trocknen lassen», so Huber.