Berlin (dpa/tmn) - Im Frühling und Sommer 2017 wird die Männermode eher legerer. «Die Casualisierung der Menswear schreitet weiter voran», heißt es im aktuellen Trendbericht des Deutschen Mode-Instituts.

Trotzdem könnte ein Kleidungsstück zum Trendteil der Saison werden, das ganz und gar nicht für Lässigkeit steht: die Weste. Die ärmellose Jacke ist neben Hose und Sakko oft Bestandteil eines dreiteiligen Anzugs.

Sie wird über einem Hemd getragen und bedeckt klassischerweise knapp die Taille. «Die Modelle sind tief ausgeschnitten oder mit kleinen Revers versehen», beschreibt das Institut die aktuellen Kollektionen.

Die Weste wird nicht nur wieder zum Anzug getragen. Der Blick in die Kollektionen zeigt: Nun begleitet sie vor allem Freizeitkleidung wie Jeans und Chinos. So kleiden gleich einige Unternehmen ihre männlichen Models in Jeanshose und Jeanshemd, darüber eine farblich abgestimmte Weste. Teils wird dazu noch Krawatte getragen.

Schicker wirkt die Weste zur Jeans in einer sonst fast klassischen Kombination mit weißem Hemd und farbigem Einstecktuch. Die Modeexperten bezeichnen das Accessoire als Must-have der Saison.