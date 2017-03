Hamburg (dpa/tmn) - Röcke verkürzen optisch die Silhouette. Dagegen hält die Stilberaterin Ines Meyrose aus Hamburg einen einfachen Trick bereit.

«Wenn ich meine Beine optisch verlängern möchte, dann wähle ich die Strumpfhose in der Farbe der Schuhe - nicht in einer Kontrastfarbe», sagte Meyrose. So werde der Unterkörper bei einem Outfit mit Rock optisch nicht unterteilt.

Für schlank wirkende Beine werden möglichst Stiefel gewählt, die über die breiteste Stelle der Wade hinwegreichen, sagt Meyrose. Wer einen langen Rock trägt, der die Stiefel teilweise verdeckt, solle darauf achten, dass der Stiefel eng am Bein anliegt - «damit trotzdem die Form des Beins zu erahnen ist».