Bad Honnef (dpa/tmn) - Bei der Inneneinrichtung liegen rustikale Strukturen und klassische Optiken im Trend. Statt altes Holz aufwendig zu verarbeiten, bieten sich alternativ auf alt getrimmte Furniere an.

Die Oberflächen sind vielseitig einsetzbar - sowohl im Möbel- als auch Innenausbau. So gibt es unter anderem Oberflächen in gebürsteter, säge- oder faserrauer, wellig gehobelter oder gehackter Optik, informiert die die Initiative Furnier + Natur (IFN). Angesagt sind außerdem rustikale Looks - von der Eiche über Fichte bis hin zur Zirbelkiefer oder Lärche.