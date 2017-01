Besserer Schutz für die Haut Im Winter fetthaltigere Cremes verwenden

Marburg (dpa/tmn) - Im Winter empfiehlt es sich, die Pflege der Haut umzustellen und fetthaltigere Cremes zu verwenden. Diese bilden einen wasserundurchlässigen Film und können so die körpereigene Feuchtigkeit in der Haut besser bewahren, erklärt das Deutsche Grüne Kreuz in Marburg.

Außerdem sind Produkte mit wasserbindenden Substanzen wie Harnstoff im Winter ein Schutz für die Haut. Diese Stoffe helfen ebenfalls, die gespeicherte Feuchtigkeit zu halten.