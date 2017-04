Essen (dpa/tmn) - Heimwerker und Deko-Fans aufgepasst: Aus einem stabilen, aber nicht zu dünnen Ast mit Seitenabzweigung lassen sich dekorative Wandhaken für die Garderobe basteln.

Heimwerker sägen die Seitenäste auf etwa drei Zentimeter vor dem Hauptast zurück und kürzen diesen selbst auf die gewünschte Länge ein. Das Stück wird der Länge nach durchgesägt, so dass hinten eine gerade Fläche entsteht, erklärt das Blumenbüro in Essen. Sie kommt an die Wand. Dann wird der Haken über Löcher am oberen und unteren Ende des Astes sowie Dübel und Schrauben fixiert.