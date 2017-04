Landsberg/Lech (dpa/tmn) - Flamingos, peppige Sprüche, Miami als Botschaft: Florida und alles, was für den sonnenreichen US-Bundesstaat steht, ist als Thema für Mode-Accessoires ein Trend.

«Vor allem kräftige, poppige Farben stehen für den Trend», erklärt Trendscout Gabriela Kaiser aus Landsberg am Lech (Bayern). Wie sieht das aus? Auf Taschen oder Ohrringen tummeln sich die in Florida beheimateten Flamingos - ob in einem Landschaftsbild oder nur als aufgedruckte Figur.

Aber auch plakative Worte wie «Miami» werden als Botschaft um Schulter oder in der Hand getragen. Beliebt sind dabei leuchtende Blautöne und natürlich Flamingo-Rosa.