Tokio (dpa) - Eigentlich liegt Gudetama am liebsten träge herum. «Bin müde...» oder «Keine Lust», hört man Gudetama oft sagen. Doch so träge dieser japanische Held in Eier-Gestalt auch daherkommt, so wild sind seine Fans auf die Figur.

Hinter Gudetama, dessen Name sich von «Gude», das lautmalerisch für einen kraftlosen Schrei steht, und dem japanischen Wort «Tamago» für Ei ableitet, steht die Firma Sanrio. Die hat bereits mit «Hello Kitty» die Welt erobert.

Seitdem Gudetama 2013 das Licht der Welt erblickte, hat sich auch das träge Ei zu einer Erfolgsstory entwickelt. Kaum ein Produkt, das nicht sein Gesicht ziert. Auf Twitter hat Gudetama 780 000 Follower. Und nun setzt Gudetama an, auch die Herzen im benachbarten China zu erobern. Sein Debüt feierte das träge Ei dort jüngst mit einer Ausstellung in Shanghai.